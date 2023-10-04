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Aktüel Şırnak'ta doğal hazine! Vali, Gabar’daki petrol çalışmalarını inceledi
Aktüel

Şırnak'ta doğal hazine! Vali, Gabar’daki petrol çalışmalarını inceledi

Yeniakit Publisher
2023-10-04 11:14:00 -
Şırnak'ta doğal hazine! Vali, Gabar’daki petrol çalışmalarını inceledi

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Gabar Dağı’ndaki petrol kuyularında incelemelerde bulundu.

Atay, Gabar Dağı’nda PAO Şehit Esma Çevik Kampı Yaşam Alanı, Şehit Esma Çevik 17 Nolu Petrol Üretim Kuyusu’nu ziyaret ederek, üretim faaliyetleri ve İl Özel İdaresi tarafından bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Atay, Sırmalı 6 Nolu Jandarma Güvenlik Kulesi’ndeki yapım çalışmalarıyla ilgili de inceleme yaparak, güvenlik güçleriyle görüştü. Daha sonra 5 Nolu Petrol Üretim Kuyusu’na geçen Atay, Gabar-Sırmalı mevkisinde devam eden yol ve altyapı çalışma alanında işçilerle bir araya geldi. Son olarak 25 Petrol Üretim Kuyusu’nun bulunduğu bölgeye geçen Atay, üretim istasyonundaki çalışanları ziyaret etti. Vali Atay’a, Yardımcıları Talha Altuntaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, TPAO Bölge Müdürü Oğuz Şahin ve İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Muzaffer Elçi eşlik etti.

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