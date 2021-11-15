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Yerel Şırnak’ta büyük operasyon: Tam 55 gözaltı
Yerel

Şırnak’ta büyük operasyon: Tam 55 gözaltı

Şırnak’ta polisin düzenlediği asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda 41’i kaçakçılık, 14’ü asayiş suçlarından olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:45:00 -
Şırnak’ta büyük operasyon: Tam 55 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8- 14 Kasım tarihleri arasında kent geneli ile Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 11,15 gram esrar, 3,32 gram eroin, 2,1 gram metamfetamin, 2 bong düzeneği, 2 bin 370 paket kaçak sigara, 18 kaçak cep telefonu, 6 oyun konsolu ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Operasyonda 41’i kaçakçılık, 14’ü asayiş suçlarından olmak üzere 55 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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