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Aktüel

Şırnak’ta bir market korona virüs nedeni ile kasa bölümünü camla kaplattı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir market, korona virüs nedeni ile kasalarını camla kaplattı.

2020-04-22 11:13:30 -
Şırnak’ta bir market korona virüs nedeni ile kasa bölümünü camla kaplattı

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bir market, korona virüs nedeni ile kasalarını camla kaplattı.


Uludere’de market sahibi Delil Altürk, yeni tip korona virüs tehlikesine karşı hem çalışanlarını hem de müşterilerini korumak için kasaları cam paravanla kapattı. Kasaları paravan camla kapatan Altürk markete gelen müşterilerden sosyal mesafeyi koruyarak camla kapattığı kasalardan işlemlerini gerçekleştirmek istiyor.


Market çalışanı Sadık Işıklar, marketteki kasaları camla kapattıklarını söyledi. Işıklar, "Dünyada ve ülkemizde etkili olan korona virüs salgınına karşı müşteri ve çalışanlarımızı korumak istedik. Marketin girişinde dezenfektan istasyonu yerleştirdik. Aynı zamanda içeri giren müşterilere maske ile eldiven veriyoruz" dedi.

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