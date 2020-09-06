  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı
Aktüel

Şırnak'ta aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 22:35:28 -
Şırnak'ta aileler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 4 yaralı

ŞIRNAK (AA)- Şırnak'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde oturan iki aile arasında akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda aynı aileden R.G, S.G. ve A.G. ile Siirt'ten Şırnak'a gelen, olay esnasında kavgayı ayırmak isteyen ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan ilk tedavilerinin ardından A.G'nin durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.

Jandarma ekipleri olay yerinde tedbir aldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...
Siyaset

Bakan Akar, Macron'u böyle uyardı: Herkesin haberi olsun...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fransa, her aklına geleni yapabileceğini zannediyor. Doğu Akdeniz yetmiyor, aynı zamanda Irak’ta da birta..
Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı
Dünya

Skandal anlar! ABD'li albay, terör örgütüne veda konuşmasında ağladı

ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le Mücadele Uluslararası Koalisyonu Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Myles B. Caggins, terör örgütü YPG/..
Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap
Gündem

Evine 3 milyon avro teklif eden Yunan’a tokat gibi cevap

Manisa’da yaşayan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı’ndan tarihi evini satın almak isteyen Yunanlıya tokat gibi cevap geldi.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı