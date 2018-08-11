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Şırnak'ta 2 askeri şehit eden terörist öldürüldü

Akçay bölgesinde operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
Şırnak'ta 2 askeri şehit eden terörist öldürüldü

Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde 7 Ağustos 2018'de düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

2 ASKERİMİZİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018'de Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerine el yapımı patlayıcı saldırısı düzenleyerek iki askerin şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:52
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