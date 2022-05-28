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Yerel Şırnak ve Denizli'de eş zamanlı fuhuş operasyonu!
Yerel

Şırnak ve Denizli'de eş zamanlı fuhuş operasyonu!

Şırnak ve Denizli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-28 22:23:00 -
Şırnak ve Denizli'de eş zamanlı fuhuş operasyonu!

Şırnak ve Denizli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle yaklaşık 2,5 ay fiziki ve teknik takip yapan ekipler, kent merkezi, Cizre ilçesi ile Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

9 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla T.U. (25), M.N.G.(24), Ş.A. (25), K.K. (29), K.A. (25), G.K.(41), R.Ç. (26), K.U. (32) ve N.V. (20) gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtildi.

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