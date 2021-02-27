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Teknoloji Şirketler dijital dönüşümle hız kazanıyor
Teknoloji

Şirketler dijital dönüşümle hız kazanıyor

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen ve teması ‘Hızlanma Zamanı’ olarak belirlenen The Tech Room etkinliği Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 12:01:00 -
Şirketler dijital dönüşümle hız kazanıyor

Moderatörlüğünü Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata’nın üstlendiği panelde, farklı sektörlerden şirketlerin değişime nasıl adapte oldukları ve gelecek dönem planları konuşuldu. Turkcell olarak pandemi dönemine hızla adapte olduklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Hepimizin farklı deneyimler yaşadığı pandemi sürecinde Turkcell olarak ‘Keşke yapsaydık’ demekten ziyade ‘İyi ki yapmışız’ dedik. ‘İyi ki mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen dünyanın en güçlü altyapılarından birini ülkemize kazandırmışız’. Bu sayede gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerimizin yanında olabildik. Eğer güçlü bir altyapınız varsa bu altyapı üzerinden tüm dijital ihtiyaçlara kolayca karşılık verebiliyorsunuz. Bu anlamda hızlı adapte olup; artan internet ihtiyacını karşılamanın yanı sıra dijitalleşme yolunda şirketleri de yeni döneme hızlı adapte ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Hız kazanmanın önemli olduğunu fakat hızlanırken dikkat edilmesi gereken unsurların da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Erkan, “Biz ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ diyoruz ve bu prensiple hareket ediyoruz. Bununla birlikte hızlı dijitalleşme siber suçlular için adeta bir fırsat yaratıyor. Şirketlerimize güvenli erişim yöntemlerini tercih etmelerini, siber olaylar müdahale planlarını hazırlamalarını ve mutlaka tatbikatlar yapmalarını öneriyoruz. Kontrollü ve güvenle hız kazanmak isteyen müşterilerimize siber güvenlikten veri merkezlerine, yapay zekadan nesnelerin internetine, büyük veriden bulut teknolojilerine kadar Dijital İş Servisleri şirketimiz ile uçtan uca hizmet veriyoruz. Turkcell olarak sektörlerin dönüşümüne öncülük ediyor; Türkiye’yi dijitalleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

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