Sirkeli pilav tarifi nasıl yapılır, nereye ait? Doğu Anadolu mutfağından sirkeli pilav yapılışı ve püf noktaları

Sirkeli pilav, akşam yemeği için farkı bir şeyler denemek isteyenler için hem pratik hem de leziz bir tarif. Tereyağlı soğanlı harcının yanı sıra sirkeyle de nefis bir hal alıyor. Sofranızda sirkeli pilava da yer açın. Şimdiden afiyet olsun...

SİRKELİ PİLAV TARİFİ

Malzemeler

2 adet kuru soğan

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

SİRKELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

İlk olarak mercimeği birkaç saat suda bekletin.

Ardından suyunu süzün ve tencereye alın.

Üzerini iki parmak geçecek su ekleyip haşlayın

Mercimekler yumuşayınca suyunu süzün.

Daha sonra mercimeğin üzerine 4 bardak su ekleyip kaynatmaya başlayın.

Ardından bulgur ve tuzu da ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Kuru soğanı ince ince doğrayın.

Tereyağını bir tavada eritin.

Soğanları tereyağında kavurun. Üzerine tuz ekleyin ve karamelize olunca ocaktan alın.

Bulgur ve mercimek suyunu çekince soğanlı harcı ve sirkeyi ilave edip karıştırın.

Afiyet olsun...