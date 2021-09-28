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Gündem Sırbistan’dan Kosova’ya askeri tehdit
Gündem

Sırbistan’dan Kosova’ya askeri tehdit

Sırp halkının saldırıya uğraması durumunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç Kosova'ya askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:17:00 -
Sırbistan’dan Kosova’ya askeri tehdit

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç Kosova'ya askeri saldırı düzenleme tehdidinde bulundu.

Vuçiç Kosova'daki Sırpların veya Kosova üzerinden geçen Sırbistan vatandaşlarının saldırıya uğraması durumunda NATO'ya müdahale için 24 saat müddet tanıyacaklarını, eğer NATO bu saldırıları durdurmazsa Sırbistan'ın Kosova'ya askeri saldırıda bulunacağını belirtti.

Tepki çeken Vuçiç, Pink TV'ye yaptığı açıklamada "NATO Sekreteri Stoltenberg'e Sırp halkı tehlikedeyse NATO müdahalesi için 24 saat bekleyip eğer müdahale edip Sırplara yönelik saldırıları durdurmazlarsa Kosova'ya gireceğimizi söyledim. Kosova Sırbistan'dır. Kosova'ya şu an askeri olarak girmiyorsak bu Kosova'nın bağımsızlığını tanıdığımızdan değil Kumanova Anlaşması bizi Kosova'dan çekilmeye mecbur ettiğindendir. Fakat son günlerde Kosova Sırpları ve Kosova üzerinden geçen Sırbistan vatandaşları tehdit altına. Saldırı olursa anlaşma çiğnenmiş olur ve askeri müdahalede bulunuruz." dedi.

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Yorumlar

Rumuz rüya

Türkiye eski Türkiye değil hadi bir saldır görelim .... tüm dünya aklını başına alsın . hiçbir mazlumun ölmesine Allah'ın izniyle izin vermeyiz
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Yunanistanın işleri. Türkiye yi çok yönlü olarak sıkıştırıyorlar. Normalde kosovayi Türkiye himaye eder. Ama şu durumda, suriye, libya, ermenistan, Yunanistan; her bir bölgede eş zamanlı hareketlenme var.
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