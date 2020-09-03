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Aktüel Sırbistan ve Kosova liderlerinin Beyaz Saray'daki görüşmelerinde ilerleme sağlandı
Aktüel

Sırbistan ve Kosova liderlerinin Beyaz Saray'daki görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:50:41 -
Sırbistan ve Kosova liderlerinin Beyaz Saray'daki görüşmelerinde ilerleme sağlandı

WASHINGTON (AA) - Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'nin ABD'nin ev sahipliğindeki müzakerelerinde ilerleme kaydettiği bildirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, yaptığı açıklamada, Vucic ve Hoti'nin bugün kendisinin ev sahipliğinde Beyaz Saray'da bir araya geldiğini belirtti.

Sabah yapılan görüşmelerde iki ülke arasında ekonomik normalleşmeye ve ekonomik bağların geliştirilmesine odaklanıldığını ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini vurgulayan O'Brien, öğleden sonraki görüşmelerde de ilerlemeler olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik normalleşmenin, gençler için daha çok iş fırsatı sağladığını vurgulayan O'Brien, müzakerelerin yarın devam edeceğini bildirdi.

- Sırbistan-Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına rağmen Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramış, temmuz 2020'de ise Brüksel'de yapılan toplantı ile yeniden başlatılmıştı.


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