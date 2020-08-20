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Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Aziz Sava Katedrali hakkında 'Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya' nitelemesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 18:30:00 -
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken sözler: Artık Ayasofya kilisemiz yok ama...

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aziz Sava Katedrali’nin dekorasyonu devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dikkat çeken bir 'Ayasofya' açıklaması yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı, Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği Irinej ile beraber katedrali ziyaret ederek burada incelemeler yaptı.

Sahip olduğu mimari özelliklerle Ayasofya'yı anımsatan katedralde konuşan Vucic, tapınağın Ortodoks Hıristiyanlar için yeni Ayasofya olacağını söyledi.

Artık Ayasofya kiliselerinin olmadığını belirten Vucic, "Ama Aziz Sava Katedrali’miz var." ifadesini kullandı. Vucic, buranın Sırplar, Ruslar ve bütün Ortodokslar için Ayasofya olacağı ifadesinde bulundu.

Putin açılışa katılacak mı?

Öte yandan, Vucic, yeni tip koronavirüsle mücadele işlerin yolunda gitmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, katedralin ekim ayında yapılması planlanan açılışına katılacağını ümit ettiğini söyledi.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi

Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 24 Temmuz'da kılınan Cuma namazıyla ibadete açıldı. Hasret son bulurken, Müslümanlar akın akın Ayasofya Camii'ye koştu.

Katolik rahipten Türkiye'ye övgü

Katolik bir rahip de olan Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Manuel Musellem ise, Başkan Erdoğan'ın verdiği Ayasofya'yı camiye çevirme kararı ile tarihi binanın onur ve haysiyetini artırdığını belirtti.

Erdoğan'ın Ayasofya'yı herkesin ayakları altında çiğnenen bir müzeden içinde Allah'ın adının anıldığı ve yüceltildiği, sevgi ve saygı duyulan camiye çevirdiğini ifade eden Musellem, dünya Hristiyanlarını Türkiye'yi takdir etmeye çağırdı.

Musellem, bir Müslümanın kiliselerine saygı duyduğu sürece kendilerine de saygı duyduğunu belirterek tarih ve kaderin bu büyük kilisenin halkıyla birlikte İslam'a dönmesini dilediğini ifade etti.

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