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Sırat köprüsü

Peygamberimiz sırat köprüsünden geçişi ümmete anlatırken emrolundukları insanları yakalamakla vazifeli çengeller olduğunu belirtmiştir.

12 Ocak 2019 Cumartesi 12:55
Sırat köprüsü

Allah Rasûlü (sav) o esnâda ümmetinin Sırat’tan geçişini şöyle anlatır:

Sırat köprüsünde mü’minlerin şiârı: «Yâ Rabbî, selâmet ver, selâmet ver!» duasıdır.” (Tirmizî, Kıyâmet) “…Sırat’tan ilk geçenleriniz şimşek süratiyle geçerler… Sonra rüzgâr gibi, sonra kuşun uçuşu ve bir adamın hızla koşması gibi geçerler. Onları bu şekilde amelleri geçirir. Bu esnâda sizin Peygamberiniz de Sırat’ın başında durur ve devamlı olarak:

«Yâ Rabbî, selâmet ver, selâmet ver!» der. İnsanların amelleri kendilerini Sırat’tan geçiremez hâle gelinceye kadar bu durum böyle devam eder. Hatta bir kişi gelir, yürümeye güç yetiremez de sürünerek gitmeye çalışır. Sırat’ın iki tarafında asılı çengeller vardır. Bunlar emrolundukları insanları yakalamakla vazifelidirler. İnsanların bir kısmı bu çengeller tarafından tırmalanmış ve yaralanmış vaziyette kurtulur, bir kısmı da cehenneme atılıverir.” (Müslim, İman)

Cenâb-ı Hak cümlemize sırat köprüsünden şimşek süratiyle geçebilmeyi nasib etsin. Amin!.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 12:55
  1. Allah Rasûlü (sav)
  2. Sırat
  3. Sırat köprüsü
  4. Cenâb-ı Hak

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