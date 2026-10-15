Seçim dördüncü turda sonuçlandı: Türkiye Belediyeler Birliğinin yeni Başkan Vekili belli oldu

Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi (TBB), yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yerine başkanvekili seçmek üzere Ankara'da toplandı. Ankara'da bir otelde toplanan TBB Meclisi'nde, YENİ Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre ilk turda YENİ Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce 409 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 369 oy aldı. Ayşe Ünlüce yarışı ilk turu önde götürdü. Seçiminin ikinci turunda Ayşe Ünlüce 404, Tahir Büyükakın 385 oy aldı. Üçüncü turda ise Ayşe Ünlüce 406, Tahir Büyükakın 363 oy aldı. Seçimde dördüncü tura geçildi. Dördüncü turda yarışı Ünlüce kazandı. Ünlüce, dördüncü turda Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi.

AYŞE ÜNLÜCE KİMDİR?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde Ünlüce'nin özgeçmişi şu şekilde yer alıyor:

- "1970 yılında Eskişehir'de doğan Ayşe Ünlüce, ilk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de, lisans eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

- Çalışma hayatına Adalet Bakanlığı'nda ağır ceza hakimi olarak başladı. Hakimliği bıraktıktan sonra avukatlığa dönen Ünlüce, sırası ile Türk Telekom A.Ş. Hukuk İşleri Müdürlüğü ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Müşavirliği'nde görev yaptı.

- 2002-2006 yılları arasında Eskişehir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı olarak görev alan Ünlüce, aynı dönemde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları Komisyonu (TÜBAKKOM) Yönetim Kurulu Üyeliğine ve İç Anadolu Bölge Temsilciliği'ne seçildi. 2005 yılında Eskişehir Barosu Çevre Komisyonu'nun kurucu başkanlığını üstlendi. Eskişehir Barosu'nda 2012 yılından sonra üç dönem Türkiye Barolar Birliği delegeliği görevini yürüttü. Bu süreçte kadın hakları ve aile hukuku alanında pek çok konferans ve panelde, konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı.

- Ünlüce, 2003-2016 yılları arasında Eskişehir'de kadın dayanışması için faaliyet gösteren yirmi dört sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcilerinden oluşan Eskişehir Kadın Platformu'nda aktif olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren Yerel Gündem 21 hareketinin Kent Konseyi sürecinde Kadın Meclisi Yürütme Kurulu'na seçilerek başkan yardımcılığını üstlendi. Bu süreçte Eskişehir için büyük bir kazanım olan Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin kurulmasını sağlayarak, uzun yıllar merkezde gönüllü hukuk danışmanlığı hizmeti verdi. Okullarda, mahalle meclislerinde ve belde evlerinde hukuk okur-yazarlığı eğitimlerinde görev aldı. Ayrıca Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak sivil toplum çalışmalarına uzun süre devam etti.

- 2016 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğine getirilen Ünlüce, Nisan 2018'de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine atandı.

- Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı görevler sırasında, Eskişehir'in havasını, suyunu, toprağını yok etme projesi olan Alpu Ovası'nda yapılması planlanan kömürlü termik santral başta olmak üzere, çevre katliamına sebep olacak pek çok davayı takip ederek şehrin lehine sonuçlanmasında aktif rol aldı.

- Kırsal kalkınma projeleri başta olmak üzere; sivil toplumla işbirliği projelerini, özellikle kırsal bölgelerde kadınların, gençlerin ve çocukların sosyal ve kültürel hayatlarını güçlendirmek amacıyla eğitim projelerini hayata geçirdi.

- Aralık 2023 tarihinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği'nden emekli olan Ünlüce, 10 Ocak 2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi ve 31 Mart 2024 tarihinde %51,03 oy oranıyla Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

- Ayşe Ünlüce seçimler sonrası düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda 14 kişilik Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyeliği’ne seçildi. Ünlüce ayrıca Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nde Türkiye’yi ulusal delegasyon başkanı olarak temsil ediyor. Ayşe Ünlüce, iki erkek çocuk annesidir."