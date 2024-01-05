Sıra dışı bir devlet okulu... Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi!

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 1993 yılından beri Anadolu Lisesi olarak faaliyet gösteren Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi, ilçenin en köklü eğitim kurumlarından biridir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da üstün akademik başarılarının yanında ulusal ve uluslararası sportif, kültürel ve proje odaklı çalışmalarıyla göz doldurmaktadır.

Öğrencilerinin her açıdan donanımlı bireyler olarak yetişmesi için gayret gösterilen Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesinin çalışma alanlarından bazıları şunlardır:

Erasmus, eTwinning, Harezmî uygulama modeli, TÜBİTAK, Teknofest gibi ulusal ve uluslararası projeler büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

Girişimcilik kulübü öğrencilerinin geliştirdiği “deprem acil durum kiti” için patent başvurusu yapılmış ve fikri-sınai haklarla ilgili pek çok proje uygulanmaya devam etmektedir.

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Okulun kapalı spor salonu imkanlarından faydalanılarak birçok spor branşında il ve ülke çapında önemli başarılar kazanılmıştır.

Sosyal faaliyetlere büyük önem verilen okulda münazara müsabakaları, satranç turnuvaları, tiyatro çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı kültürel geziler düzenlenmektedir. Ayrıca “Kariyer Günleri” kapsamında her yıl, okulun eski mezunları ile alanında uzman ülke çapında akademisyenler öğrencilere meslekî ve kariyer yolculuklarındaki tecrübelerini aktararak ufuk açıcı örnekler sunmaktadırlar.

Öğrencilerin çevreye ve doğaya duyarlı olması, ülke ekonomisine katkı verme bilinci geliştirmesi için okulda geri dönüşüm çalışmalarına da ayrı bir önem verilmektedir.

Bağlı olduğu ilçenin en zengin okul kütüphanelerinden birine sahip olan Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi tam donanımlı Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilişim-Teknoloji laboratuvarları; müzik ve resim atölyeleri, çok amaçlı konferans salonuyla öğrencilerinin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Gerek alanında uzman, tecrübeli, özverili öğretmen kadrosuyla gerek MEB’in eğitim vizyonuyla uyumlu il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin hedefleri doğrultusunda okuldaki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde yürütülmesi için çalışan başta okul müdürü Hamdi ÇAKIR ve başarılı idarî kadrosuyla Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi, sıra dışı bir devlet okulu olarak dikkat çekmektedir.