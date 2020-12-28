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Gündem Sır intiharda bulunan not ekipleri harekete geçirdi
Gündem

Sır intiharda bulunan not ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, kahvehane işleten Hüseyin A. (56), yaşamına son verirken cebinden çıkan intihar notu ekipleri harekete geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:21:00 -
Sır intiharda bulunan not ekipleri harekete geçirdi

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocuk babası Hüseyin A., evde kimse olmadığı sırada tavana bağladığı iple kendini astı. Eve gelen yakınları Hüseyin A.'yı tavana asılı halde bulunca durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüseyin A.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, polis ekiplerince yapılan incelemede Hüseyin A.'nın cebinde; 'Ölümümden pide fırınında çalışan Yusuf isimli kişi sorumludur' yazılı not bulundu. Polis, notta ismi geçen Yusuf isimli kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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