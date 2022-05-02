Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılından bu yana ülkemizden hac ve umre için kutsal topraklara gidilmiyordu. Suudi Arabistan aldığı kararla Türkiye için kapıları açtı. Şevval ayı umre turları 2 Mayıs Pazartesi günü başladı. 7 Haziran'da ise hac seferleri başlayacak. Hac kayıtlarını yaptıracak olanlar ise Suudi Arabistan'ın zorunlu kıldığı koronavirüs aşısının hangisi olduğunu araştırıyor.

Sinovac aşısı yaptıranlar hacca gidecek mi? Hacca gitmek için hangi aşıyı yaptırmak gerekli?

Suudi Arabistan'ın belirlediği hac şartlarına uyanlar (65 yaş altı ve koronavirüs aşısı olmak) tercihleri 25 Nisan - 06 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar online olarak ya da müftülükler aracılığıyla yapılacaktır. Kesin kayıt işlemleri ise 09 - 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kontenjanlarda boşluk oluşması halinde yedek kayıt işlemleri 09/01/2020 tarihinde çekilen kuradaki sıra göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

2022 yılında hacca gideceklerde aşı şartı aranmaktadır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Biontech ve Sinovac aşıları ile Suudi Arabistan makamlarınca kabul edilen diğer aşılar da geçerli olacaktır. Bu aşılarda 2 doz şartı aranmaktadır.