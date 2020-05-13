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Ekonomi

Sinop’ta hamsi sürpriz yaptı

Sinop’ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan hamsi kısa sürede satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:16:34 -
Sinop’ta hamsi sürpriz yaptı

Sinop’ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan hamsi kısa sürede satıldı.


Deniz suyu sıcaklığının artmasıyla sahile yakın bölgelere göç eden hamsi, Sinop’ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılıyor. Sinop’ta mevsimi olmamasına rağmen kıyı balıkçıları tarafından avlanan hamsi tezgaha inmeden tükeniyor. Denizlerde av yasağı uygulaması nedeniyle balıkçılar kıyıda avlanmaya başladı. Mevsimi olmamasına rağmen kıyıda hamsinin avlanması, hem balıkçıları hem de vatandaşı sevindirdi. Kıyı balıkçılarının ağına takılan hamsi kısa sürede alıcı buluyor. Hamsinin kilosu 30 liradan satılıyor. Tezgahlarda ayrıca kıyı balıkçıları tarafından tutulan barbun ve mezgit gibi günlük taze balıklar da yer alıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu balıkçı Olcay Karabulut, “Şu anda her zamanki olduğu gibi bu aylarda hamsi bekliyorduk. Allah’a şükürler olsun bu ayda hamsimiz geldi. Evet ufak balıkçılardan geliyor bu arada hamsimiz. 150-200 kasa kadar geldi. Şu anda 4-5 kilo hamsimiz geldi ve çok iri. Kilosu 30 liradan satılmaktadır. Takoz barbunyamız var. 50 liradan satılmaktadır” dedi.

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