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Dünya Yahudi teröristler ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor! Gazze'de karakola İHA ile saldırı: 9 ölü
Dünya

Yahudi teröristler ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor! Gazze'de karakola İHA ile saldırı: 9 ölü

Yeniakit Publisher
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Yahudi teröristler ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor! Gazze'de karakola İHA ile saldırı: 9 ölü

Terörist İsrail, Gazze’de varılan ateşkese rağmen katliamlarını sürdürüyor. Gazze’de bir polis karakoluna insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Terörist İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Gazzeli yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, saldırılara devam eden katliam ordusu dün akşam da Gazze’de  bir kafeyi insansız hava aracıyla hedef almış, 7 kişi yaşamını yitirmişti.

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Yorumlar

Recep Aydın/Sosyal Bilimci

Sessizliğin Çığlığı: Ateşkesin Gölgesinde Kırılan Umutlar! Dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, Gazze’de varılan ateşkese rağmen dinmek bilmeyen feryatlarla sürüyor. Barışın ve sükunetin beklendiği, insanların derin bir nefes almayı umduğu bir anda, masum insanların sığındığı bir merkeze bombaların yağması sözün bittiği yerdir. 19 Ağustos 2026 tarihinde, Gazze Şehri merkezinde bir polis karakoluna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı, insanlığın vicdanında kapanmayacak yeni bir yara açmıştır. Şehrin en yoğun saatlerinde gerçekleştirilen bu saldırı sonucunda 9 can hayattan koparılırken, 15 kişi de yaralanarak fiziksel ve ruhsal derin izlerle baş başa bırakılmıştır.Acımasızlık, her zaman en masumun hayallerini hedef alır. Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlenen ve bir canın daha yitip gitmesine neden olan saldırı, bu vahşetin sistemli bir hal aldığını bir kez daha kanıtlamıştır. Çocukların hayalleriyle, annelerin dualarıyla ve babaların evlerine ekmek götürme mücadelesiyle dolu olan o sokaklar, ne yazık ki bir kez daha haksız bir karanlığa gömüldü. Hayatını kaybedenlerin acısı yürekleri dağlarken, yaralananların ve geride kalanların çektiği ızdırap tüm insanlığın ortak yarası haline gelmiştir.10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olduğu söylenen ateşkes anlaşması, ne yazık ki saldırıların tamamen sona erdiği bir dönemi başlatamamıştır. Ateşkesin başladığı tarihten Ağustos 2026’nın ilk günlerine kadar 1.200’den fazla Filistinli yaşamını yitirmiş; toplam can kaybı ise 73 bin 356’ya yükselmiştir. Dökülen her damla kan, yitip giden her bir can, dünya vicdanında silinmeyecek kapkara bir lekedir. Masumların çığlıklarının duyulmadığı, adaletin tecelli etmediği her gün, insanlık onurundan bir parça daha eksilmektedir. Unutulmamalıdır ki, masumiyetin çığlığına kulak tıkamak, bu karanlığa ortak olmaktır.
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