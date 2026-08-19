Yahudi teröristler ateşkese rağmen katletmeye devam ediyor! Gazze'de karakola İHA ile saldırı: 9 ölü

Terörist İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Gazzeli yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, saldırılara devam eden katliam ordusu dün akşam da Gazze’de bir kafeyi insansız hava aracıyla hedef almış, 7 kişi yaşamını yitirmişti.