Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca yürütülen arama çalışmaları kapsamında 3 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'nın (18) cesedine ulaşıldı. Ekiplerce ilçenin Altınköy mevkisinde kayalara sıkışmış halde bulunan Yazıcı'nın cesedi, sudan çıkartılarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ayancık ilçesinde 8 Eylül'de serinlemek için denize giren üç kişiden ikisi kurtarılmış, akıntıya kapılan Özay Yazıcı ise kaybolmuştu.

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