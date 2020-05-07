  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Sinop’ta 7/24 dezenfekte çalışması

Sinop Belediyesi, Türkiye’de korona virüsü vakası görüldüğü ilk günden beri dezenfekte işlemelerine gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:06:30 -
Sinop’ta 7/24 dezenfekte çalışması

Sinop Belediyesi, Türkiye’de korona virüsü vakası görüldüğü ilk günden beri dezenfekte işlemelerine gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor.


Vatandaşların uğrak noktaları olan bölgelerde ayrıca hijyen sağlayan belediye, alınacak önlemlerle hastalığın yayılmasını engellemeye çalışıyor. Gece-gündüz demeden günün her saatinde, farklı noktalarda bulunan belediye ekipleri; kamu kurumları, muhtarlıklar, sağlık kuruluşları, camiler, eczaneler, pazar yerleri, parklar ve kaldırımları dezenfekte ediyor. Korona virüsü ile mücadelede planlı bir şekilde, ilin hemen hemen tüm noktalarında gece yarısına kadar ilaçlama yapılıyor.


Sinop Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Belediye Başkanlığımızca her geçen gün etkisi artarak büyüyen ve ülkemizde de görülen korona virüsüne (Kovid-19) önlem amaçlı toplu kullanım alanları başta olmak üzere dezenfekte işlemleri devam ediyor. Korona virüs pandemisiyle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Sakarya Caddesi, Kıbrıs Caddesi ve Meydankapı Mahallesi Kaledibi Aralığı Sokak’ta yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Korona virüse karşı birlikte savaşacak, birlikte başaracağız” ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı