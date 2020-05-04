Sinop’ta 66 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacak

SİNOP (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü 2020 yılı sulama sezonunda Sinop ve ilçelerinde toplam 66 bin 720 dekar tarım arazisinin sulanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Sinop’ta 1 Mayıs 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Sinop ilimiz ve ilçelerimizde toplam 66 bin 720 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Sinop ilimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 65 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Sinop ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Karasu Ovası ve Dodurga Barajı Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 29 bin 800 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 38 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz.”