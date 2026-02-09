Sinop’ta 6 bin 245 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sinop’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 245 adet sentetik uyuşturucu hap ve 50 bin TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 245 adet sentetik uyuşturucu hap ile 50 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

