Sinop’ta 6 bin 245 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Sinop’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 245 adet sentetik uyuşturucu hap ve 50 bin TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 245 adet sentetik uyuşturucu hap ile 50 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.