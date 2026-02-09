Sinop’ta 6 bin 245 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
Sinop’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda binlerce sentetik hap ve yüklü miktarda para ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Sinop’ta narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 bin 245 adet sentetik uyuşturucu hap ve 50 bin TL ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 6 bin 245 adet sentetik uyuşturucu hap ile 50 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli şahıstan 2’si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Yerel
"Zehir tacirleri" vites kutusuna sakladı! Polisin dikkati uyuşturucu dolu gizli bölmeyi deşifre etti
Sağlık
Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan genç kadın hayata umutla bakıyor 'Bir kereden çok şey oluyor'