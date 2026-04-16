Sınırsız internet ve sosyal medya: Tehdit değil, artık bir "fail"

Yazısında sosyal medyanın toplum, aile ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine dikkat çeken Nusret Reşber, "bir işe sebep olan, o işi işleyen gibidir" ilkesinden yola çıkarak, denetimsiz platformların ve bu platformlar üzerinden yayın yapan trollerin suç unsuru kabul edilmesi gerektiğini belirtti. 15 yaş altı sosyal medya yasağı teklifinin önemine değinen Reşber, bu yasanın hayata geçirilmesinin gecikmiş ancak hayati bir adım olduğunu ifade etti.

"Çocuklar hayatın gerçeklerinden kopuyor"

Çocukların telefon ve tabletleri bırakıp okula gitmek istemediklerini, teknolojik aletler ellerinden alınmak istendiğinde ise "kendimi öldürürüm" veya "başkasına zarar veririm" gibi tepkiler verdiklerini hatırlatan Nusret Reşber, ekran karşısındaki tehlikeyi şöyle özetledi:

"En bildiğimiz şey; ‘Haz, hız ve hırs’ dürtülerinin tavan yaptığı bir ekranla karşı karşıya kaldıkları. Sürekli öldürmenin skor olduğu savaş oyunlarıyla körpe çocuklarımız saatlerini tüketirken birileri ceplerini doldurmaya devam ediyor."

"Eğitim ve değerler sistemine saldırı var"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş dini eğitim çalışmalarına yönelik eleştirilere de tepki gösteren Reşber, ne zaman milli ve manevi değerler adına bir adım atılsa belirli bir güruhun "laiklik elden gidiyor" yaygarası kopardığını savundu. Allah korkusu ve peygamber sevgisiyle yetişen bir neslin karıncayı bile incitmeyeceğini belirten yazar, merhamet tohumlarının ancak bu değerlerle yeşerebileceğini vurguladı.

"Suçun reklamı yapılmamalı"

Haber merkezlerine ve program yapımcılarına da çağrıda bulunan Nusret Reşber, şiddet olaylarının, cinayetlerin ve tecavüzlerin detaylıca işlenmesinin emsal teşkil ettiğini ve benzer olayları tetiklediğini ifade etti. Özgür haberciliğin önemini kabul etmekle birlikte, bu tür içeriklerin toplumsal yozlaşmayı hızlandırdığına dikkat çekti.

