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Yerel

Sınırları Türkiye’yi aştı! Avrupa onun peşinde

Yeniakit Publisher
2024-07-08 10:03:00 - 2024-07-08 10:07:58

Adana'da 26-28 kalibre kalitesinde olan Saimbeyli kirazında hasat başladı. Saimbeyli ilçesinin zirvelerinde zorlu hasat yapılırken lezzeti tescil almayı bekleyen Saimbeyli kirazı, Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Saimbeyli ilçesinde zorlu kiraz hasadı başladı. Tadı, rengi, aroması ve kalitesiyle dikkat çeken Saimbeyli kirazı, coğrafi işaret ile tescillemeyi bekliyor.

Saimbeyli'nin Ayıçukuru mevkiinde bin 100 rakımda hasat yapan 8 dönüm arazide yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştirdiklerini kaydeden üretici Halil Günel, Saimbeyli zirvesinden toplanan kirazların Rusya'ya ihraç edildiğini söyledi.

Günel, kiraz kalitesinin 26-28 kalibre olduğunu ve lezzetinin bölgeye özgü aroması ile tescillenmesi gerektiğini belirterek, “Bin 100 rakımda yaklaşık 10 ton kiraz hasadı gerçekleştiriyoruz. Bölgemizdeki kiraz ilaç kullanılmadan üretilen organik bir lezzet. Kiraz üreticisi olarak bu bölgemizin kirazına tescil bekliyoruz. Dalında 10 TL'den alıcı buluyor ama zincir marketlere bakınca 140-170 TL'den satılıyor. Bu kirazlar yurt dışına ihraç oluyor. Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkelerinden talep görüyor. İç piyasaya çok az gidiyor şu an” dedi.

Üretici Emrah Günel ise bölgede kiraz yetiştiriciliğinin zor olduğunu söyleyerek, “Saimbeyli kirazı dünya markası olmalı. Lezzetli bir aroması var. Saimbeyli kirazı yemeyen kiraz yedim demesin” diye konuştu.
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