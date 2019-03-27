Sınırda hareketli anlar! Komandolar sevk edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırındaki birliklere komando takviyesi yaptı.27 Mart 2019 Çarşamba 17:25
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Hassa ilçesine ulaştı.
Kırıkhan ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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