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Ekonomi 'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia
Ekonomi

'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altın fiyatlarının ne olacağı merak edilirken, BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve altın fiyatlarının artacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:48:00 -
'Sinir krizi geçirecek' dedi! Altın için dikkat çekici iddia

Altına yatırım yapanlar ve altın alacak olanların gözü altın fiyatları ile ilgili gelişmelerdeyken altın fiyatlarının artıp artmayacağı merak konusu oldu.

Altın fiyatları, 1877 doların üzerinde fiyatlandırılırken analistler, daha fazla yükseliş beklediklerini ileri sürdü.

"Sinir krizi geçirecek ve altın fiyatları yükselecek"

Kriptokoin'in haberine göre; BubbaTrading.com’dan Todd “Bubba” Horwitz, "Tahvil piyasası tarafından bu yıl faiz oranlarını yükseltmeye zorlanacaklarını düşünüyorum. Kaynaklarının çok üstünde olduklarını ve ekonomide neler olup bittiğine dair temelde çok bilgisiz olduklarını düşünüyorum. Yükselen enflasyon da FED’in elini zorlayacak. Enflasyon çıldırıyor. Kabul etmeyecekler. Konut artışlarını ve kereste maliyetini gördünüz mü?" dedi.

Horwitz, bu piyasa ortamında hisse senetlerinin sinir krizi geçireceğini ve altın fiyatlarının artacağını iddia etti.

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