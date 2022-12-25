Sınır kapısında IMEI kuyruğu! Dilucu Sınır kapısındaki ucuz telefon izdihamı: Kuyruklar uzadı, akın ettiler
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı durumundaki Sarp Sınır Kapısı'nda yeni yıl öncesi telefon yoğunluğu yaşanıyor. Zam öncesi kayıt dışı cep telefonlarını kayıt altına almak isteyenler, Iğdır'dan Azerbaycan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Dilucu Sınır Kapısı'nda IMEI kuyruğu... IME kayıt ücretinin 2023 yılında 3 katına çıkarılarak 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Türkiye dışından getirdikleri telefonu kullanabilmeleri için IMEI kaydını yaptırması gerekenler 2023 yılında daha yüksek kayıt ücreti bedeli ödememek için Dilucu Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle, Ardahan, Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan gibi yakın illerden Iğdır’a gelenler, Aralık ilçesindeki Azerbaycan'ı Türkiye’ye bağlayan Dilucu Sınır Kapısı'nda telefonlarına IMEI alarak kayıt altına aldırmak isteyenlerin izdihamına neden oldu. Dilucu sınır kapısından 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı.
Türkiye'ye tekrar giriş yapanlar bu kez Vergi Dairesi veya postaneye giderek 2 bin 732 TL karşılığında cep telefonuna IMEI alarak kayıt altına aldırıyor.
GELECEK SENE 3 KATINA ÇIKACAK
Dilucu sınır kapısından 150 TL ödeyerek giriş çıkış yapanlar, gümrük çalışanlarını zor durumda bıraktı.
Türkiye'ye tekrar giriş yapanlar bu kez Vergi Dairesi veya postaneye giderek 2 bin 732 TL karşılığında cep telefonuna IMEI alarak kayıt altına aldırıyor.
2023 yılında IMEI kayıt ücretinin 6 bin 91 TL, yurt dışı çıkış harcının ise 300 lira olması bekleniyor. (Dha)
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