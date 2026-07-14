  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dost ülkeye derin üzüntülerini iletti: Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani'ye taziye ziyareti Şutlan Özel'in koltuk sevdası depreşti: Yüzde 90'dan az oy alırsam siyaseti bırakıyorum Oğuzhan'ın ‘Baraj patladı’ yalanında yeni süreç! Gözler istinaf mahkemesinde ABD sözünden dönünce işler karıştı! 3 haftada 200 gemi Hürmüz'den geçti İstanbul, Ankara ve Pensilvanya üçgeninde 23 toplantı! İşte adım adım 15 Temmuz ihaneti Basın Yayın Müdürü görüntüleri perdeledi! CHP'li başkan esnafı çocuk gibi azarladı Çıkın halkın huzurunda açık açık söyleyin! ‘Yasin okumayacağız fuhuş partileri vereceğiz’ Kahraman şoförden Haluk Levent’e tepki: Devlet yok diyordu! Yazıklar olsun ona! Devlet burnundan fitil fitil getirsin şimdi Yeni hedefler, transferler, Icardi'nin durumu… Okan Hoca A'dan Z'ye Cim Bom'u anlattı Akit TV'den 15 Temmuz özel yayını! Tüm halkımız davetli
Dünya Sınır dışı edin diyen lider infaz edildi! Güney Afrika’da yabancı karşıtı hareketin liderine kapısında kurşun yağdırdılar!
Dünya

Sınır dışı edin diyen lider infaz edildi! Güney Afrika’da yabancı karşıtı hareketin liderine kapısında kurşun yağdırdılar!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Sınır dışı edin diyen lider infaz edildi! Güney Afrika’da yabancı karşıtı hareketin liderine kapısında kurşun yağdırdılar!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde belgesiz göçmenlere ülkeyi terk etmeleri yönünde verdikleri süreyle gündeme oturan yabancı karşıtı "March and March" hareketinin Gauteng bölgesi lideri Andile Mvuyiselwa Somgaxa, evinin girişinde uğradığı hain silahlı saldırı sonucu feci şekilde can verdi. Ülkedeki kaçak göçmen krizinin ve yabancı karşıtı gösterilerin tırmandığı bir dönemde gerçekleştirilen bu infaz, Güney Afrika genelinde güvenlik endişelerini zirveye tırmandırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancı karşıtı "March and March" hareketinin Gauteng bölgesi lideri Andile Mvuyiselwa Somgaxa, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, Somgaxa'nın Johannesburg'un Greenfield bölgesindeki evinin girişinde silahlı saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, Somgaxa'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayetin soruşturulması için deneyimli dedektifler ve suç istihbaratı görevlilerinden oluşan disiplinli bir ekibin görevlendirdiği kaydedilen açıklamada, cinayetin nedeni veya saldırganların kimliği konusunda bilgi paylaşılmadı.

March and March Sözcüsü Sandile Dube, yaptığı açıklamada, hareketin yasa dışı göçe karşı tutumu nedeniyle ülke genelindeki yöneticilerinin ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

- Ülkede yabancı karşıtlığı

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

Ülkede son dönemde öne çıkan yabancı karşıtı gruplardan "March and March" , ülkedeki belgesiz yabancılara "30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu. 

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki
Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

Gündem

Suudi Arabistan'a saldırı... Türkiye'den jet hızında tepki

İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi
İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi

Dünya

İran'dan sıcak açıklama: ABD, saldırı düzenledi

Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı
Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı

Dünya

Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23