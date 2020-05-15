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Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:06:37 -
Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

ANKARA (AA) - Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle gelecek yıla ertelendiği duyuruldu.

Singapur İslam Dini Meclisinden yapılan açıklamada, bu sene hac ibadetini yerine getirmek için kayıt olan 900 kişinin kutsal topraklara ziyaretlerinin Kovid-19 sebebiyle 2021'e ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na danışılarak bu şekilde bir kararın alındığı belirtildi.

Öte yandan, Singapur Fetva Kurulu, alınan kararı desteklediğini kaydetti.

Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 26 bin 891'e yükselmiş, salgın sebebiyle 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 46 bin 869'a çıkmış, salgın dolayısıyla 283 kişi yaşamını yitirmişti.

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