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Dünya Singapur, Ukrayna'ya gitmek isteyen vatandaşlarını uyardı
Dünya

Singapur, Ukrayna'ya gitmek isteyen vatandaşlarını uyardı

Singapur, çok sayıda kişinin Ukrayna'nın Singapur Büyükelçiliğini arayarak Rusya'ya karşı savaşmak isteyen vatandaşlarına uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 23:36:00 -
Singapur, Ukrayna'ya gitmek isteyen vatandaşlarını uyardı

Mothership sitesinin haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Bölgesel Savunması için Uluslararası Lejyon'a katılmak istediğini belirten kişilerin Singapur'daki Ukrayna Büyükelçiliğini aradığının bilindiği ifade edildi.

Singapur'da bulunan herhangi birinin çatışmalara katılmak için Ukrayna'ya gitmesinin veya gitmeye çalışmasının suç olduğu kaydedilen açıklamada, ülkenin savaşta olmadığı bir hükümete savaş açması, açmaya teşebbüs etmesi veya savaşa iştirak etmesinin yasalara aykırı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, özellikle Singapur vatandaşlarının bu tür eylemleri ülke dışındayken gerçekleştirseler bile hukuken Singapur'da yapmış varsayılarak suç işlemiş sayılacaklarının altı çizildi.

Singapur'un, Rusya-Ukrayna savaşında net tavır aldığı ve saldırıyı şiddetle kınadığı anımsatılan açıklamada, hükümetin Rusya'yı çatışmaları durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukraynalılara yardım etmek isteyenlerin, bunu meşru kuruluşlara bağış gibi yasal kanallar aracılığıyla yapmaları tavsiye edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 27 Şubat'ta tüm dünya vatandaşlarına ve Ukrayna'nın dostlarına seslenerek Ukrayna'yı ve Avrupa'yı Rus saldırısına karşı savunmaya çağırmıştı.

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