Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin (iskan) süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...