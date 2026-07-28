Pes dedirten olay... Yapay zeka kullanarak cinayet planlamış

Tekirdağ’da 70 yaşındaki Binnaz Eriş’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cinayetin önceden planlandığını düşündüren yapay zeka aramaları ortaya çıktı.

Olay, 9 Ocak'ta Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki daireden duman yükseldiğini görenlerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binnaz Eriş'in yalnız yaşadığı eve gelen ekipler, kilitli olan kapıyı kırıp içeriye girerek alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye erleri, dairede yaptığı aramada Eriş'in kanlar içinde cansız bedenini buldu. Binnaz Eriş'in, boğaz ve karın bölgesinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Yaşlı kadının boğazı kesilmiş

Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi olan Binnaz Eriş'in öldürülmesine ilişkin polis ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Cinayet şüphelisi olarak Binnaz Eriş'in kardeşinin kızı İnci Çalışkan ile eşi C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden İnci Çalışkan, evine gittiği teyzesi Eriş'i boğazını kesip, karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, evdeki altın ve paralar ile cep telefonunu alıp çıktığı belirtti. İnci Çalışkan'ın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altın ve bir miktar parayı evine götürüp sakladığı, daha sonra çocuğunu okuldan almaya gittiği ve bu sırada da cep telefonunu Hükümet Caddesi'ndeki Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önündeki çöp konteyneri yakınına attığı tespit edildi.

Cesedin üzerine kolonya dökmüş

İnci Çalışkan'ın daha sonra yeniden Eriş'in evine giderek cesedinin üzerine kolonya dökerek ateşe verdiği ve evdeki yangının da bu yüzden çıktığı belirtildi. Cinayetin ortaya çıkmasının ardından tekrar olay yerine gelen Çalışkan'ın yakınları ile birlikte gözyaşı döktüğü kaydedildi. İnci Çalışkan ile eşi C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Çalışkan tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Çalışkan'ın ifadesinde; çok üzgün olduğunu ve sevgilisi olduğu iddia edilen Ömer B.'yi kastederek, "Böyle olmasını istemezdim. Onlar istedi, beni yönlendirdiler" dediği belirtildi. Soruşturma kapsamında daha sonra Ömer B. de tutuklandı.

4 suçtan ceza talebi

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, olaya ilişkin hazırladığı iddianame Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Tensip incelemesinde, Ömer B.'nin tahliyesine karar verildi. İddianamede; İnci Çalışkan hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak, canavarca hisle adam öldürme', 'Suçu gizlemek amacıyla kasten öldürme', 'Yangın çıkarma', 'Mala zarar verme', 'Maktule yönelik yağma' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Ömer B. hakkında ise 'azmettirme' suçundan dava açıldığı belirtildi.

Yapay zekaya, cinayetle ilgili sorular sormuş

İddianamede, İnci Çalışkan'ın cinayet öncesinde yapay zeka uygulamalarına girip, 'Kafa tasından vursam daha çabuk ölür mü?', 'Nasıl ceset yok edilir?', Kafatasından vurulsa acı çeker mi?' 'Biber gazı, karna bıçak çabuk öldürür mü?', 'İz bırakmadan adam öldürme?' diye yazdığı ve altın piyasası, bayıltıcı iğnelerle ilgili aramalar tespit edildi. İddianamede, Çalışkan'ın olayın yaşandığı eve giriş ve çıkış görüntülerinin kamera kayıtlarının bulunduğu, evde kahve içilen 2 fincan ile dolaplar ve eşyaların dağınık halde, çantaların açılıp dağıtılmış halde olduğu bilgileri yer aldı. Çalışkan'ın evinde yapılan aramada da kanlı bıçak, tornavida, yeni yıkanmış çamaşırlar, kanlı tülbent, 340 dolar ve 40 avro bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın aynı gün kuyumcuda altın bozdurduğu kaydedildi. Ayrıca İnci Çalışkan'ın evinde bulunan bıçakta Binnaz Eriş'e ait kan izleri bulunduğu, Eriş'in ikametinin mutfağında beyaz el havlusunda ise İnci Çalışkan'a ait DNA örneklerine rastlanıldığı aktarıldı. Çalışkan'ın para bulamazsa, Ömer B.'nin kendisine cinsel saldırında bulunacağı yönünde ifade verdiği de belirtildi.

Sanıkların yargılanmalarına 3 Kasım'da, Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.