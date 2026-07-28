İspanyol vatandaştan sevinç narası İşte Türkler geliyor!

Bakan Yumaklı'nın yardım uçaklarının havalandığını duyurduğu paylaşımı alıntılayan İspanyol vatandaş, Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Paylaşımında "İşte Türkler geliyor!" ifadesini kullanan İspanyol kullanıcı, "Saçlarımızla ilgileniyorlar, milli takımımızı destekliyorlar ve yangınlarla mücadelemize yardım ediyorlar. Harika insanlar. Teşekkürler!" sözleriyle Türkiye’nin dostane yardımına teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın destek talebi üzerine Türkiye'nin iki yangın söndürme uçağını İspanya'ya gönderdiklerini açıklamıştı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi bugün de ihtiyaç duyan ülkelerin yanında olmaya devam ettiğini belirtmişti.

İSPANYOL VATANDAŞTAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Bir İspanyol vatandaşı, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya’ya destek olarak Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçaklarına teşekkür etti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan mesajda Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsedildi. İspanyol vatandaşın sözler, sosyal medyada gündem oldu.

"HARİKA İNSANLAR"

Bakan Yumaklı'nın İspanya'ya uçak gönderileceğini açıkladığı mesajı paylaşan İspanyol vatandaş, "İşte Türkler geliyor" diyerek, "Saçlarımızla ilgileniyorlar, milli takımımızı destekliyorlar ve yangınlarla mücadelemize yardım ediyorlar. Harika insanlar. Teşekkürler!" ifadelerini kullandı.