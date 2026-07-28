Türk tekstil devi konkordato ilan etti!

Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim dünyasından endişe verici bir haber geldi.

Dünyaca ünlü küresel markalara üretim yapan sektörün önde gelen temsilcilerinden FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., mali yapısındaki bozulma nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.

Son dönemde küresel ve yerel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, dev üreticiyi de derinden etkiledi. Finansal dengesini korumakta zorlanan FORE Uluslararası Pazarlama ve Ticaret A.Ş., borç yükünü hafifletmek ve ticari faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak amacıyla mahkemeye başvurarak konkordato talep etti.

Şirket, bu yasal süreç sayesinde borçlarını mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırarak alacaklılarıyla bir ödeme takvimi üzerinde uzlaşmayı ve olası bir iflasın önüne geçmeyi hedefliyor.

Özellikle dünya pazarındaki dev giyim markalarının önemli tedarikçilerinden biri olan firmanın aldığı bu karar, tekstil sektöründe büyük yankı uyandırdı.

Üretim kapasitesi ve sağladığı istihdamla dikkat çeken firmanın, konkordato mühleti boyunca faaliyetlerine olağan seyrinde devam etmesi bekleniyor.

Sektör temsilcileri ve şirketin iş ortakları, mahkemeden çıkacak kararı ve sürecin ilerleyişini yakından takip ediyor.