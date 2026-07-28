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Gündem Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği
Gündem

Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği

Yeniakit Publisher
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Cüneyt ile Hayko'nun Ahbap polemiği

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifade veren Hayko Cepkin’in adliye girişinde gazetecilere yönelik sarf ettiği “Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yok” sözleri tartışma başlattı. Cüneyt Özdemir’in sert eleştirisine Cepkin sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’ne gelerek ifade veren Hayko Cepkin, basın mensuplarına gösterdiği tepkiyle gündem oldu. Cepkin’in sözlerine gazeteci Cüneyt Özdemir’den sert cevap gelirken, ikili arasındaki tartışma sosyal medyada karşılıklı paylaşımlarla devam etti.

 

Adliye girişindeki sözleri gündem oldu

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermek için gelen Hayko Cepkin, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Cepkin’in basın mensuplarına yönelik, “Her şeyi köpürtün anasını satayım abuk sabuk haberlerinizle. Ortalığı kirletmekten başka bir b..k yok” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir’den sert tepki

 

Hayko Cepkin’in bu çıkışını eleştiren Cüneyt Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının tavrını hedef aldı. Özdemir paylaşımında, “Şu kibire bakın hele! Gazetecileri küfürle azarlaması, savcıları küçümsemesi... Savcılar aramışlar, 'Hayko Bey gelin ifadenize danışacağız' demişler meğerse! Öyle bir hava var ki adam adliyeye hesap sormaya geliyor sanırsın! 'Nasıl olsa bana bir şey olmaz' kafasının zirvesi. Özgüven patlaması!” ifadelerini kullandı.

 

Hayko Cepkin’den cevap verdi

Cüneyt Özdemir’in paylaşımına ekran görüntüsü alarak cevap veren Hayko Cepkin, “Aynen öyle cücüllatam çok doğru tespit. Herkese nasip olmaz. İnsan kendisinin tertemiz ve mis gibi olduğunu bildiği zaman işte böyle salınarak giriyor her kapıdan içeri çok şükür. Sonuçta iki tık fazla alayım diye insanların hayatlarını hiçe sayarak haber yapanlar için de bizim bir serzenişimizin olması çok normal. Esas anormal olan bunu sanki dev bir mağduriyete çevirip inlemeniz. Tek lafla hüzün kapladınız, az daha eleştirilseniz ne olacaksınız acaba” dedi.

 

Eski paylaşımlar yeniden gündeme geldi

Tartışmanın devamında Cüneyt Özdemir, Hayko Cepkin’in 2023 yılında Ahbap ve Haluk Levent hakkında yaptığı paylaşımlar ile savcılıktaki ifadesi arasında çelişki olduğunu savundu. Özdemir, Cepkin’in geçmişte kullandığı "Yardımların hesabını vereceklerine inanıyoruz. Olur da vermezlerse evine gidip yüzlerine karşı da hesap sorabilirim, gırtlağına bile yapışırım" sözlerini hatırlattı.

 

Cüneyt Özdemir, Hayko Cepkin’in savcılıktaki ifadesinde yer aldığı belirtilen "Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem" sözlerini de paylaştı. Özdemir, “Son savcılık ifadesinde bakın ne diyor! 'Haluk Levent'i uzun yıllardır tanırım ve maddi konularda kendisine güvenmem.' Peki bu alttaki paylaşımlar ne? En azından bir özür var mı? O da yok tabii… 'Yanıldım' demek var mı? Yok! Ama kibir hala had safhada; gazetecilere bok demeler, savcıları küçümsemeler!” dedi.

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