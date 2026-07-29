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Yerel Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı
Yerel

Sokaktaki kavga hastaneye taşındı! 8 yaralı, 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında sokakta çıkan taşlı sopalı kavga, yaralıların kaldırıldığı hastanede de sürdü. Olayda 8 kişi yaralanırken, hastanede yaşanan ikinci arbedenin ardından 9 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.T. (29), Ö.F.M. (16), T.S. (38), A.S. (18), O.S. (40), Ö.T. (24), B.M. (39) ve M.T. (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından tarafların yakınları da Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada karşılaşan taraflar arasında ikinci kez arbede yaşandı. Hastane polisi ile jandarma ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. 9 kişi gözaltına alınırken, çevik kuvvet polisleri hastane ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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