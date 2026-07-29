  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar Yürekleri yakan manzara! Gazze’de bir cami daha yerle bir edildi Türkiye, Kerkük’teki petrol sahalarına ortak oldu Pes dedirten olay... Yapay zeka kullanarak cinayet planlamış Kızıldeniz'de sıcak gelişme! Husiler Suudi petrol tankerini bombaladı St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa CHP’de Özel temizliği! CHP teşkilatları Özel ve ekibinin izlerini bir bir siliyor! Irak'tan günlük 1 milyon varil petrol! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irak ile tarihi bir adım attık! Sözcü de ifadeye çağrılacak mı? İşte Sözcü-Ahbap işbirliğinin suç delili! Milliler, İsrail'i bozguna uğrattı
Yerel Manisa'da yangın uyarısı!
Yerel

Manisa'da yangın uyarısı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Manisa'da yangın uyarısı!

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, kuvvetli rüzgâr, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle önümüzdeki üç gün boyunca yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve en küçük dumanı bile 112’ye bildirmeleri konusunda uyardı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle önümüzdeki üç gün boyunca yangın riskinin çok yüksek olduğunu belirterek vatandaşları ateş yakmamaları ve en küçük dumanı bile 112'ye bildirmeleri konusunda uyardı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, önümüzdeki üç gün boyunca etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle yangın riskinin en üst seviyeye çıktığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sosyal medya hesapları ve mahalle muhtarları aracılığıyla vatandaşlara seslenen Akar, il genelinde yangın riskinin çok yüksek olduğuna dikkat çekti. Akar, "İlimizde yarın ve takip eden üç gün boyunca kuvvetli rüzgar, düşük nem ve aşırı sıcaklık nedeniyle yangın riski çok yüksektir. Hemşehrilerimizin kesinlikle ateş yakmamaları, tarımsal faaliyetler sırasında kıvılcım oluşturabilecek ekipmanlarla ilgili gerekli tedbirleri almaları, tarla, bağ ve inşaatlarda çalışanların yangına ilk müdahalede kullanılabilecek ekipmanları hazır bulundurmaları büyük önem taşımaktadır." dedi.

Duman veya yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini isteyen Akar, "Can ve mal güvenliğimiz ile ormanlarımızı korumak için her birimizin azami dikkat ve hassasiyet göstermesi hayati önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23