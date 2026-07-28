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Aktüel St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa
Aktüel

St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa

Yeniakit Publisher
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St. Antuan güzellemesi yapan Güner’e tepki! Kilise sevdalısı isen git Avrupa’da yaşa

Peygamber Efendimizin methiyesine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed Han’ın fethederek dört bir yanını camiler ve ibadethaneler ile donattığı İstanbul’da kilise güzellemesi yapan sözde tarihçiye tepki yağıyor...

Yedi tepesinde onlarca kadim cami bulunan semalarında 5 vakit ezan sesi yankılanan İstanbul’daki Selatin camilerini,  bir kenara bırakan tarihçi-yazar Umut Güner sosyal medya hesabından, Beyoğlu’nun kalbinde haçlı hançeri gibi yükselen kilise için, ‘İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde, tarihi binaların arasından göğe yükselen muhteşem bir yapı: St. Antuan Kilisesi’ şeklinde paylaşımda bulundu.

 

Orta Çağ tarihi, iktidar kuramları, felsefe ve siyaset bilimi alanlarında çalışmalar yürüten Güner’in 2 Temmuz tarihli paylaşımında da övgü ile bahsettiği kilisenin inşaat sürecine ait nadir tarihi fotoğrafları paylaşarak, ‘İstiklal Caddesi üzerinde yer alan Sent Antuan Kilisesi, 1906-1912 yılları arasında inşa edilmiştir’ notunu düşmesi dikkat çekti.

 

KİLİSE HAYRANINA TEPKİ

Hristiyanların kilisesi için övgü dolu paylaşımlar yapan Güner’e sosyal medyadan tepki yağdı. Batı’ya ve haçlıya hayranlık duyan Güner’e ‘Madem o kadar seviyorsun, her detayını keyifle paylaşıyorsun, o halde git yüzlerce kilisenin bulunduğu Avrupa ülkelerinde yaşa’ çağrısı yapan mütedeyyin kesim, ‘Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih Camii, Eyüp Sultan Camii gibi muhteşem ve heybetli ibadethanelerimiz varken, kiliselere methiyeler dizmek de neyin nesi. Bu nasıl bir zihniyet?’ şeklinde tepkisini dile getirdi.

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