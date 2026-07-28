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Aktüel Tartışma kanlı bitti! Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu
Aktüel

Tartışma kanlı bitti! Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu

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Tartışma kanlı bitti! Önce emlakçıyı sonra kendini vurdu

Yalova Çiftlikköy'de bir emlak dükkanında Gül Nihal Akçal, tartıştığı Enes Vasfi Yerlikaya’yı tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Yalova Çiftlikköy’de bir emlak dükkanında korku dolu anlar yaşandı.

 

Olay, akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'nde bir emlak dükkanında meydana geldi. Emlak dükkanına gelen Gül Nihal Akçal (49) ile Enes Vasfi Yerlikaya (40) tartıştı. Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığılırken Akçal, bu kez silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

 

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yerlikaya ve Akçal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler otopsi işlemleri için Yalova Eğitime ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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