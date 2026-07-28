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Gündem İstanbul’da Özel ve ekibinden kaçış operasyonu! Partiyi bölüp arkalarında enkaz bıraktılar!
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İstanbul’da Özel ve ekibinden kaçış operasyonu! Partiyi bölüp arkalarında enkaz bıraktılar!

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İstanbul’da Özel ve ekibinden kaçış operasyonu! Partiyi bölüp arkalarında enkaz bıraktılar!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınan Özgür Çelik ve ekibi, partiyi satıp kayıplara karıştı.

CHP İstanbul'da, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa dönmesiyle il başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Çelik, 39 il yöneticisi ile birlikte İstanbul’daki 36 ilçe başkanı istifa etti.

CHP İSTANBUL'DA BÜYÜK KOPUŞ

Özgür Özel'in 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa edip Yeni Parti'yi kurmasının yankıları sürerken, CHP'den kopuşlar da devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin mutlak butlan kararıyla genel başkanlığa dönmesinin ardından İstanbul İl Başkanlığı görevinden alıp  ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimlerden Özgür Çelik beklenen hamleyi yaptı.

 

CHP'DEN İSTİFA ETTİLER

Özgür Çelik CHP'den istifa etti. Çelik ile birlikte 39 il yöneticisi ile 36 ilçe başkanı da CHP ile yollarını ayırdı. İstifa eden isimlerin topluca Yeni Parti'ye geçmesi bekleniyor.

Öte yandan önceki gün, parti rozetini takacak yerel yöneticilerle ilgili ilk kez net rakam açıklayan Özel, Türkiye genelinden dev bir katılım dalgasının başlayacağını duyurmuştu.

 

200’ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE YENİ PARTİ'YE GEÇİYOR

Yarından itibaren büyük bir katılım sürecinin başlayacağını ilan eden Özgür Özel, Türkiye genelindeki belediye başkanlarının partiye geçiş iradesini şu sözlerle açıklamıştı: "Yarından itibaren 200’ün üzerinde belediye YeniParti’ye katılmak için ortaya irade koyacak."

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