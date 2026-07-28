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Gündem Kızıldeniz'de sıcak gelişme! Husiler Suudi petrol tankerini bombaladı
Gündem

Kızıldeniz'de sıcak gelişme! Husiler Suudi petrol tankerini bombaladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Kızıldeniz'de sıcak gelişme! Husiler Suudi petrol tankerini bombaladı

Yemen’de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a ait "NCC GHAZAL" adlı petrol tankerine balistik füzelerle saldırı düzenlediklerini bildirdi. Bölgede Suudi Arabistan’a yönelik uyguladıkları deniz ablukasının sürdüğünü belirten grup, operasyonun detaylarını paylaştı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a ait NCC GHAZAL adlı petrol tankerini balistik füzeler ile hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen’deki İran destekli Husiler’in Suudi Arabistan’a uyguladığı deniz ablukası devam ediyor. Husiler, ablukayı ihlal eden ve uyarılara yanıt vermeyen Suudi Arabistan’a ait NCC GHAZAL adlı petrol tankerini balistik füzeler ile hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi düşmana uygulanan deniz seyrüsefer yasağını ihlal etmesi ve uyarı çağrılarını reddetmesi nedeniyle Suudi petrol gemisi NCC GHAZAL’ı hedef alan bir askeri operasyon düzenledi. Operasyonda gemiye bir dizi balistik füze atıldı ve geminin, geri dönmesi sağlandı" denildi.

Açıklamada, İran’a uygulanan ablukaya ve saldırılara değinilerek, ablukaya karşı abluka, gerilimi aynı düzeyde artırma ilkesi çerçevesinde Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası kararını uygulamaya devam edileceği vurgulandı.

Yemen'den Suudi petrol tankerlerine füze ve İHA saldırısı
Yemen'den Suudi petrol tankerlerine füze ve İHA saldırısı

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Yemen'den Suudi petrol tankerlerine füze ve İHA saldırısı

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