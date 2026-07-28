Kızıldeniz'de sıcak gelişme! Husiler Suudi petrol tankerini bombaladı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’a ait NCC GHAZAL adlı petrol tankerini balistik füzeler ile hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen’deki İran destekli Husiler’in Suudi Arabistan’a uyguladığı deniz ablukası devam ediyor. Husiler, ablukayı ihlal eden ve uyarılara yanıt vermeyen Suudi Arabistan’a ait NCC GHAZAL adlı petrol tankerini balistik füzeler ile hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi düşmana uygulanan deniz seyrüsefer yasağını ihlal etmesi ve uyarı çağrılarını reddetmesi nedeniyle Suudi petrol gemisi NCC GHAZAL’ı hedef alan bir askeri operasyon düzenledi. Operasyonda gemiye bir dizi balistik füze atıldı ve geminin, geri dönmesi sağlandı" denildi.

Açıklamada, İran’a uygulanan ablukaya ve saldırılara değinilerek, ablukaya karşı abluka, gerilimi aynı düzeyde artırma ilkesi çerçevesinde Suudi Arabistan’a yönelik deniz ablukası kararını uygulamaya devam edileceği vurgulandı.

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