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Gündem Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar
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Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar

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Bunu da yaptılar! "Sopayla dövseler CHP'yi bırakmam" demişti, 14 başkanla CHP'yi bırakıp kaçtılar

Koltuk hırsı ve siyasi rant uğruna CHP'yi satıp arkalarından vuranlara bir yenisi daha eklendi. Geçmişte "Sopayla dövseler CHP’yi bırakmam" diyerek şov yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 14 ilçe belediye başkanıyla birlikte CHP'den istifa etti.

14 Mayıs 2026'da "Beni sopayla dövseler de her yeri bırakırım bir tek Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakmam" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sürpriz bir hamleyle CHP’den istifa etti. Beraberindeki 14 ilçe belediye başkanıyla birlikte ortak açıklama yapan Çavuşoğlu, görevlerine "Yeni Parti" çatısı altında devam edeceklerini duyurdu. Bu hamleyle birlikte CHP'nin Denizli'de sadece 1 ilçe belediyesi kaldı.

14 BELEDİYE BAŞKANI DA YANINDA

CHP içindeki çalkantılar yerel yönetimlerde geniş çaplı istifaları beraberinde getirmeye devam ediyor. Son olarak Denizli’de tarihi bir toplu istifa dalgası yaşandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve 14 ilçe belediye başkanı, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla CHP'den ayrıldıklarını bildirdi.

 

"BU KARAR ÜLKEMİZE DUYDUĞUMUZ DERİN SORUMLULUĞUN TEZAHÜRÜDÜR"

Belediye başkanlarının imzasıyla yayımlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi:

"Sizlerin takdiri, güveni ve desteğiyle üstlendiğimiz belediye başkanlığı görevini; ilk günkü heyecan, azim ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Bizler, ortak aklı, hizmet odaklı siyaseti ve kentlerimizin geleceğini merkeze alan 15 belediye başkanı olarak; ülkemizin içinde bulunduğu bu darboğazdan çıkarabilmek, milletimize daha etkin hizmet edebilmek ve yerelde yakaladığımız başarı ivmesini ulusal bir vizyonla buluşturmak amacıyla Yeni Parti çatısı altında mücadelemizi sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu karar, sadece bir siyasi tercih değil; ülkemize, milletimize ve geleceğimize duyduğumuz derin sorumluluğun bir tezahürüdür."

DENİZLİ'DE CHP'Lİ SADECE 1 BELEDİYE KALDI

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 15 ilçe belediye başkanının Yeni Parti'ye geçme kararı almasıyla CHP'nin Denizli’deki yerel güç dengesi neredeyse sıfırlandı. Kentte CHP logosuyla kalan belediye sayısı 1'e düştü.

Yeni Parti'ye geçiş Kararı Alan İsimler ve İlçeleri:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: Bülent Nuri Çavuşoğlu

Acıpayam Belediye Başkanı: Levent Yıldırım

Bekilli Belediye Başkanı: Önder Demir

Bozkurt Belediye Başkanı: Birsen Çelik

Buldan Belediye Başkanı: Mehmet Ali Orpak

Çal Belediye Başkanı: Ahmet Hakan

Çardak Belediye Başkanı: Ali Altıner

Çivril Belediye Başkanı: Semih Dere

Güney Belediye Başkanı: Mehmet Ali Eraydın

Kale Belediye Başkanı: Erkan Hayla

Merkezefendi Belediye Başkanı: Şeniz Doğan

Pamukkale Belediye Başkanı: Ali Rıza Ertemur

Sarayköy Belediye Başkanı: Mehmet Salih Konya

Serinhisar Belediye Başkanı: Osman Kılıç

Tavas Belediye Başkanı: Kadir Tatık

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