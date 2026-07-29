Gözler Gornik Zabrze maçında! Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze karşısına 1-0’lık avantajla çıkacak Fenerbahçe’nin bir üst tura çıkması halinde eşleşeceği rakibi belli oldu...
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi yolundaki muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertli ekip, Gornik Zabrze engelini geçmesi durumunda 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek.
Rövanş Polonya’da oynanacak
Fenerbahçe, 2. eleme turunun ilk maçında Gornik Zabrze’yi Anderson Talisca’nın golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, rövanş karşılaşmasına 29 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00’de Polonya’da çıkacak.
Fenerbahçe’ye beraberlik yetiyor
İlk maçtaki skor avantajı nedeniyle Fenerbahçe, deplasmandaki rövanşı kazanması ya da beraberlikle tamamlaması halinde tur atlayacak. Gornik Zabrze’nin maçı tek farklı kazanması durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. Eşitlik bozulmazsa turu geçen taraf penaltı atışlarıyla belli olacak.
Sturm Graz bekliyor
Fenerbahçe, Polonya temsilcisini elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.