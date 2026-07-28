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Dünya Yürekleri yakan manzara! Gazze’de bir cami daha yerle bir edildi
Dünya

Yürekleri yakan manzara! Gazze’de bir cami daha yerle bir edildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Yürekleri yakan manzara! Gazze’de bir cami daha yerle bir edildi

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Dar Al-Muttaqin Camii’ne düzenlediği hava saldırısında ibadethane tamamen yıkıldı.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Dar Al-Muttaqin Camii’ni hava saldırısıyla tamamen yıktı. Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun saldırı öncesi bölgedekileri uyardığını belirterek, saldırının bölgede yerinden edilmiş ailelerin kaldığı çadırlarda da büyük hasara neden olduğunu ifade etti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan bildirilmedi.

 

Gazze Şeridi’ndeki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı’na göre, İsrail, bölgedeki bin 275 camiden bin 50’sini tamamen yıktı, 191’ine ise kısmen zarar verdi.

 

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan rakamlara göre, Gazze’de İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam 73 bin 333 kişi hayatını kaybederken 174 bin 23 kişi de yaralandı.

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