100 bin lira maaş verecekler! Seyahat firması personel arıyor

İlana başvuracak adayların 30 ile 55 yaş aralığında olması, kesinlikle sigara kullanmaması ve sürüş esnasında cep telefonuyla temas etmemesi gerekiyor.

Temiz bir adli sicil kaydı ve icra takibinin bulunmaması şartının yanı sıra adayların geçmişte ölümlü veya yaralanmalı kazaya karışmamış olması ve ehliyet ceza puanının 40'ın altında kalması isteniyor.

Peron tecrübesi aranan pozisyon için adayların İstanbul, İzmir veya Mersin illerinde ikamet etmesi ve güncel sağlık raporuna sahip olması gerekiyor.

İŞTE OTOBÜS KAPTANLARININ ÇALIŞMA SAATLERİ

Rekor maaşlı ilanla birlikte otobüs kaptanlarının yasal çalışma şartları da gündeme geldi. Mevzuat gereği otobüs şoförleri, kesintisiz olarak en fazla 4,5 saat araç kullanabiliyor.

Bu sürenin sonunda sürücülerin en az 45 dakika mola vermesi zorunlu kılınıyor.

Dileyen şoförler bu 45 dakikalık dinlenme süresini sürüş periyodu içerisinde en az 15'er dakikalık dilimler halinde de kullanabiliyor.

Çift şoförlü seferlerde veya kısa mesafelerde ise bir şoförün günlük direksiyon süresi 4,5 saatle sınırlı kalabiliyor.Karayolları Trafik Kanunu uyarınca bir otobüs şoförü 24 saatlik zaman dilimi içerisinde toplamda en fazla 9 saat direksiyon sallayabiliyor.

Bu kuralların ihlali durumunda denetim noktalarında ağır idari para cezaları uygulanıyor. Şoförlerin her 24 saatte bir en az 11 saat kesintisiz dinlenmesi gerekirken, tüm bu sürüş ve mola süreleri araçlarda yer alan takograf cihazları üzerinden dijital olarak kayıt altına alınıp denetleniyor.