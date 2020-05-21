Sincan’da 20 günde 100 köpek kısırlaştırıldı

Sincan Belediyesi ekipleri korona virüs sürecinde sokak hayvanlarının aç kalmaması için her gün düzenli olarak mama takviyesi yaparken, bir yandan da yaralı hayvanları tedavi ediyor, aşı ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 20 günde 100 sokak köpeği kısırlaştırılarak yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı 3 veteriner hekim, 1 tekniker ve 10 personel sahada olağanüstü bir çaba gösteriyor. Sokaklarda yaşayan sahipsiz hayvanların gerekli tüm tedavileri ve sağlık kontrolleri büyük bir titizlikle yapılıyor. Sincan’da her gün en az 20 bölgeye kedi, köpek ve kuşlar için mama, yem ve su bırakılarak, hayvanların aç susuz kalmalarının önüne geçiliyor. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde de sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çalışmalar devam ediyor.

Sahada yoğun çalışma yürüten ekipler mama desteğinin yanı sıra kısırlaştırma ve aşılama işlemlerini de düzenli olarak yapıyor. Hafta sonu ve tatil günlerinde de can dostlar için çalışan belediye ekipleri 20 günde 100 köpek kısırlaştırdı. Bunun yanı sıra her koşulda sokak hayvanları için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan ekipler, yaralanan hayvanlara da anında müdahale ediyor. Bir süre gözlem altında tutulan yaralı hayvanların tedavi süreci tamamlanıp, iyileşmesinin ardından yasa gereği yeniden doğal yaşam alanlarına bırakılıyor. Bakıma muhtaç olan hayvanla ise misafir edilerek ekiplerin şefkatli kollarında iyileşmeyi bekliyor.