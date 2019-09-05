Sincan Saraycık TOKİ sözleşme tarihi ne zaman? TOKİ Saraycık evlerine ne zaman başlanacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından konut başvurularına yoğun ilgi söz konusu. TOKİ başvuru sonucunda çekilen kuralar neticesinde hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ konut sözleşmesinin ne zaman imzalanacağını ve hak sahibi oldukları konutların ne zaman teslim edileceğine ilişkin sorular sormakta. TOKİ’ye sorulan sorulardan biri de Sincan “Saraycık’te 10 Haziranda yapılan kurada hak sahibi olanların sözleşmesi ne zaman yapılacak, inşaatlar ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? sorusu oldu.

Sincan Saraycık konutlarına ilişkin TOKİ’den yapılan açıklamada, “Kesinleşen maliyet bilgileri doğrultusunda şerefiyeli konut fiyatlarının belirlenmesinin ardından konut belirleme kuraları gerçekleşecektir. Daha sonra idaremizce ilan edilecek olan tarihte hak sahibi vatandaşlarımız temerküz banka şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.” ifadesine yer verildi.