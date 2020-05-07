Sincan Belediyesi'nden 675 iş yerine hijyen desteği

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri 21 Mart itibarıyla geçici süreliğine durduruldu. Ancak Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde büyük bir başarı gösteren Türkiye, yavaş yavaş normalleşme adımları atmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Kabine Toplantısının ardından kuaför, berber ve güzellik salonlarının 11 Mayıs Pazartesi günü açılması yönünde karar alındı. Söz konusu iş yerleri,gerekli temizlik ve hijyen şartlarını sağlaması, koltuk sayısını yarıya indirmesi şartıyla hizmet vermeye başlayacak.Her müşteri sonrası alet ve koltuklar dezenfekte edilecek, havlular tek kullanımlık olacak.

8 Ekip 675 Berber, Kuaför ve Güzellik Salonu Dezenfekte Ediliyor

14 Şubat’tan bu yana ilçede büyük bir temizlik seferberliği yürüten Sincan Belediyesi; kuaför, berber ve güzellik salonlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyor. Sincan’daki 435 berber, 222 kuaför ve 18 güzellik salonunda hijyen çalışması başlatıldı. Her gün 8 ekip 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar temizlik çalışmalarına devam edecek. Ayrıca iş yerlerine eldiven, maske ve dezenfektan bulunan hijyen paketleri Sincan Belediyesi tarafından dağıtılıyor. İşyerlerini dezenfekte ettirmek isteyen berber ve kuaför esnafı 444 47 62 numaralı çağrı merkezinden başvuru oluşturabilir.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Ercan koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarının 50 günlük aranın ardından tekrar hizmete açılacağını belirtti. Başkan Ercan, “Belediyemiz 14 Şubat itibariyle dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. Sağlık merkezleri, parklar, bahçeler, metro istasyonları, duraklar, toplu taşıma araçları, eczaneler dezenfekte edildi, çalışmalarımız devam ediyor.Kuaför, berber ve güzellik salonları 11 Mayıs’ta yeniden hizmete açılacak. Sincan’da devam eden dezenfekte çalışmaları kapsamında, bu işyerlerini de çalışma programımız içerisine dahil ettik. Ekiplerimiz hijyen seferberliğini gece gündüz demeden büyük bir özveriyle yürütüyor. İnşallah hem esnafımızın, hem de vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle bu süreci atlatacağız.” ifadelerini kullandı.