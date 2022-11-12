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Yerel Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden neşe yükseliyor
Yerel

Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden neşe yükseliyor

Sincan Belediyesi 3-6 yaş arası çocukların anneleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi için hizmete açtığı anne-çocuk oyun evleri her gün dolu dolu geçiyor. Spor, İngilizce, ritim gibi faaliyetlerle çocuklar bir arada zaman geçiriyor, iletişim kurması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 09:09:00 -
Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden neşe yükseliyor

Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Sincan anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Anne Çocuk oyun evlerinde hem oyun hem eğitim var. Resim dersleriyle sanat sevgisi aşılanıyor.

Bu hafta etkinlik köşesi sonbahar resimleriyle doldu. Çocuklar anneleri ile birlikte dökülen yapraklardan sonbaharı resmetti ve mevsimleri eğlenerek öğrendi.

Anne çocuk oyun evlerinde çocuklar İngilizce ile de tanışıyor, İngilizce kavramları oyunlarla öğreniyor.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli,Yenikent, Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.

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