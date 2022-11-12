Sincan Anne-Çocuk Oyun Evlerinden neşe yükseliyor

Ebeveynlerin yoğun ilgi gösterdiği Sincan anne-çocuk oyun evlerinde minikler, rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Anne Çocuk oyun evlerinde hem oyun hem eğitim var. Resim dersleriyle sanat sevgisi aşılanıyor.

Bu hafta etkinlik köşesi sonbahar resimleriyle doldu. Çocuklar anneleri ile birlikte dökülen yapraklardan sonbaharı resmetti ve mevsimleri eğlenerek öğrendi.

Anne çocuk oyun evlerinde çocuklar İngilizce ile de tanışıyor, İngilizce kavramları oyunlarla öğreniyor.

Katılımın ücretsiz olduğu bu evler Temelli,Yenikent, Evliya Çelebi ve Yavuz Sultan Selim Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.