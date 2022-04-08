Sınav için gerçekçi düşün, etkili çalış

Hazırlık sürecinde sınav kaygısı, motivasyon ve sınav anında dikkat edilmesi gereken noktaların yanı sıra; düşünme pratikleri ve ebeveynlerin yaklaşımı, sınav başarısına etki eden önemli unsurlar olduğunu vurgulayan Güzelcan, sınava hazırlanan öğrencilerin öncelikle kendi yolunu belirlenmesi sonrasında ise gerçekçi düşünmeye odaklanarak etkili bir çalışma sistemi oluşturmasını tavsiye etti.

Sınav endişesinin de öğrencileri büyük ölçüde etkilediğine dikkat çeken Güzelcan, sınava kesintisiz çalışmak yerine konuları bölerek çalışmanın ve motivasyonu yükseltecek molalar vererek verimliliği yükseltebileceklerini dile getirdi. Güzelcan, dozunda endişenin kişiyi harekete geçirdiğini, ailelerin ise çocukların zekasını değil çabasını takdir ederek motivasyonlarını artırabileceğinin altını çizdi.

2021 yılında 1 milyon 472 bin 88 adayın katıldığı LGS sınavına bu yıl da yaklaşık aynı sayıda öğrenci hazırlanıyor. 2020’de sınava katılan öğrencilerin 181’i soruların tamamına doğru yanıt verirken, 2021’de 97 öğrenci tam puan aldı. 2020-2021 öğretim yılında 8. sınıfa devam eden öğrencilerden yüzde 83.49’u merkezi sınava girdi.